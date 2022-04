Papa Francesco per Via Crucis al Colosseo - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 10 mila i fedeli accorsi per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco al Colosseo. E’ quanto si apprende da fonti del Vaticano.

Il Pontefice presiede il rito, come di consueto, dalla terrazza del colle Palatino. Era da due anni che, a causa della pandemia, questo evento non veniva celebrato accanto al monumento simbolo della cristianità a Roma.

(ITALPRESS).

