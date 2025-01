Papa Francesco: "Non andate dalla strega a farvi leggere la mano" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La “stregoneria non può essere un punto di riferimento per i cristiani”. Questo il messaggio di Papa Francesco ai fedeli nel corso dell’udienza generale in Aula Paolo VI, riprendendo il ciclo giubilare su Gesù Cristo nostra speranza. “‘Ma padre – ha detto a braccio – io vado dalla strega e mi faccio leggere le mani’. Ma per favore! Non temere!”.

A conclusione della catechesi, Bergoglio ha esortato: “Impariamo da Maria, Madre del Salvatore e Madre nostra, a lasciarci aprire l’orecchio dalla divina Parola, ad accoglierla e custodirla, perché trasformi i nostri cuori in tabernacoli della sua presenza, in case ospitali per chi è affaticato e bisognoso di speranza”.