Papa Francesco morto, da 'The Couple' a 'GialappaShow': cosa non va in onda oggi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Rai e Mediaset hanno cambiato la propria programmazione per ricordare Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, all’età di 88 anni. La morte del Pontefice influirà sui palinsesti di tutta la giornata: ecco cosa andrà in onda.

Dalle ore 14.40 alle ore 20.00 circa, ‘Pomeriggio Cinque Speciale’ seguirà in diretta le ultime notizie sull’addio al Santo Padre, con ospiti e collegamenti. Myrta Merlino, nel corso della diretta, darà poi la linea a tre diverse edizioni speciali del Tg5: alle ore 16.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.00.

In access prime time, Toni Capuozzo firma il documento ‘Papa Francesco – Così normale da essere straordinario’. Lo speciale, che ripercorre la straordinaria vita del Pontefice, verrà trasmesso in simulcast su tutte e tre le reti generaliste, Canale5, Italia1, Retequattro e Tgcom24 e Mediaset Extra.

A seguire, in prima serata, non andrà in onda ‘The Couple’ ma verrà trasmessa la miniserie diretta da Daniele Luchetti ‘Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente’, dedicata alla vita di Jorge Bergoglio.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.50, in diretta, ‘Diario del Giorno’, condotto da Manuela Boselli. In prima serata, andrà in onda uno ‘Speciale Videonews’: conduce Gianluigi Nuzzi, in studio Elena Guarnieri.

L’edizione di ‘Studio Aperto’ delle ore 18.30 si allungherà fino alle ore 19.25.

Su Rai1, il papa sarà ricordato a ‘La vita in diretta’ alle 16.30, a ‘A sua Immagine’ alle 18.40, nell’edizione del Tg1 delle 19.56, da ‘Porta a Porta’ alle 20.30, dal Tg1 Flash di mezzanotte seguito dalla fiction ‘La Bibbia’ e da RaiNews 24 a partire dalle 2.00.

Su Rai 2, ‘Il Sogno di Francesco’ alle 15.20, lo Speciale Tg2 delle 16.45, la fiction ‘La Bibbia’ alle 19.00, l’edizione delle 20.30 del Tg2, Tg2 Post alle 21.00, il doc su papa Francesco ‘In viaggio’ alle 21.30, il film ‘Lourdes’ alle 22.50. La programmazione da mezzanotte e mezza prosegue con RaiNews24.

Su Rai 3, Tgr diretta Giubileo alle 14.45, il film ‘Il cammino di Santiago’ alle 17.00, il Tg3 delle 19.00, il Tg Regione delle 19.30, ‘Blobì alle 19.50, ‘Il Cavallo e la torre’ alle 20.20, il film ‘Fatima’ alle 20.35, ‘La Bottega dell’orefice’ alle 22.20, ‘Linea Notte’ alle 23.50 e dall’1.30 la diretta di Rai News 24.

Rai Cultura, nel pomeriggio i ritratti di Santa Caterina, di Chiara e Francesco, di San Domenico, di Benedetto e Scolastica. In prima serata, ‘Passato e Presente’ ricorda la Regola di San Francesco, mentre, a seguire, Papa Francesco è protagonista con le sue riflessioni tra arte e fede in ‘I volti dei vangeli’. Alle 22.25, poi, ‘Anno Santo. Pellegrini nella storia’.

GiallappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in simulcast su TV8 e Sky Uno, non andrà in onda questa sera.