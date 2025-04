Papa Francesco, i due sposi ricordano la proposta di matrimonio: il video virale sui social - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un incontro che ha segnato la loro vita. Leo e Marina sono oggi marito e moglie: a benedire la loro unione è stato proprio Papa Francesco. A raccontarlo è stata la coppia di sposi, Leo Puglisi e Marina Fratantonio, che sui social ha condiviso il video del momento in cui il Pontefice, col sorriso, fu testimone della proposta di matrimonio.

“Papa mi può benedire l’anello di fidanzamento?”, queste le parole di Leo Puglisi che alla vista del Pontefice si avvicinò e si inginocchiò aspettando la benedizione prima di chiedere alla sua Marina di sposarlo. Con un immenso sorriso, Bergoglio invitò Leo a mettere l’anello al dito della sua fidanzata e poi, prima di allontanarsi, accarezzò entrambi sul viso.

Leo e Marina si sono uniti in matrimonio e un anno dopo sono tornati dal Pontefice, prima della sua morte, dimostrandogli che avevano realizzato il loro sogno. “Papa Francesco era presente, benedicendo uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita. Un incontro che ha segnato l’anima. Un anno dopo siamo tornati per ringraziarlo”, comincia così il racconto del fedele pubblicato su Instagram. “In entrambe le volte il tuo sorriso, il tuo sguardo accogliente e il tuo modo semplice ci hanno toccato profondamente. Egli ci ha ispirato — come ispira milioni — ad essere migliori, a fare del bene, a riconnetterci con la Chiesa e con Dio. Non possiamo che ringraziare. Per le tue preghiere, per la tua voce ferma in difesa di coloro che soffrono di più, per la tua piena consegna alla missione di amare”, ha aggiunto.

“Grazie di tutto Papa Francesco. La tua assenza si sentirà in tutto il mondo, ma la tua eredità vivrà, in ogni gesto di gentilezza che germoglia da un cuore toccato dal tuo esempio”, si conclude la descrizione a corredo del video che ha fatto il giro del mondo.