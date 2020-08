Papa Francesco benedice i corridori del Giro di Polonia - Tuttoggi

L’ultima evocativa tappa del Giro di Polonia 2020 si è aperta con una toccante benedizione di Papa Francesco a tutti i corridori che partecipano alla competizione. Durante la celebrazione dell’Angelus in Vaticano, il Santo Padre ha avuto un pensiero per la corsa polacca, ricordando che questa è un’edizione molto speciale che celebra Papa Giovanni Paolo II nel centenario della sua nascita. La tappa di oggi terminerà a Cracovia dove Karol Wojtyla è stato vescovo per alcuni anni.

(ITALPRESS).