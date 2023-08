Papa “Dolore e vergogna per un nuovo tragico naufragio di migranti” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hanno perso la vita. Ho pregato per loro e con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall’inizio dell’anno già quasi 2.000 uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l’Europa. E’ una piaga aperta nella nostra umanità”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus a Piazza San Pietro. “Incoraggio le forze politiche e diplomatiche che cercano di sanarla, il loro spirito di solidarietà e di fratellanza. Come pure l’impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrono i naviganti”. Il Santo Padre ha poi rivolto un pensiero anche al Camerun: “Domani avrà luogo a Bafoussam in Camerun il pellegrinaggio per chiedere la pace nel paese, ancora afflitto dalla violenza e dalla guerra. Uniamoci in preghiera ai nostri fratelli del Camerun affinchè per intercessione della Vergine, Dio sostenga la speranza del popolo che soffre da anni a apra via di dialogo per giungere alla concordia e alla pace”. Il Pontefice ha ancora una volta invitato alla preghiera “per la martoriata Ucraina che soffre tanto questa guerra”. Francesco infine ha rivolto un pensiero “alle vittime degli incendi che hanno devastato l’isola di Maui”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).