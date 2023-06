Papa “Affrontare il tema dell’accoglienza senza scuse e indugi” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Pensando a Cristo presente in tanti disperati

che fuggono da conflitti e cambiamenti climatici, occorre far

fronte al problema dell’accoglienza, senza scuse e indugi.

Affrontiamolo insieme, perchè le conseguenze si ripercuotono su

tutti. #WithRefugees”. Così è Papa Francesco in un tweet nella

Giornata mondiale del rifugiato.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).