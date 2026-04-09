 Paolo Zagari presenta a Perugia "Il cavallerto di Siviglia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Paolo Zagari presenta a Perugia “Il cavallerto di Siviglia”

Redazione

Paolo Zagari presenta a Perugia “Il cavallerto di Siviglia”

Gio, 09/04/2026 - 06:36

Condividi su:

Venerdì 10 aprile alle 18.15 allo Spazio Community Music di Perugia (Via della Pallotta 24) Paolo Zagari, scrittore, giornalista e saggista con una lunga esperienza nel settore radiotelevisivo e vincitore del prestigioso Premio Diego Fabbri con il saggioIo Woody e Allen, un’opera che ha consolidato la sua autorevolezza nell’analisi cinematografica e culturale presenta, in dialogo con Marina Palazzetti e Maurizio Benvenuti, il suo ultimo romanzo Il cavalletto di Siviglia edito nel 2025 da Mds Editore.

Nel romanzo, Zagari costruisce una narrazione in cui l’azione è magnete e specchio: tutto è vero, ma su un piano sfalsato e simbolico, dove tempi ed emozioni si rincorrono e la città, percepita in continuo movimento, scatena ansie, frustrazioni e una paradossale sicurezza. Sembra un incubo, e insieme un gioco selvaggio, forse liberatorio dove l’asse della percezione si sposta continuamente e costringe il lettore a chiedersi quale sia la scelta giusta, pagina dopo pagina. 
Un romanzo dalla scrittura pulsante, scorrevole, pungente. Una storia contemporanea, quella di un uomo qualunque o di un fatto di cronaca, dove le vicende di una notte assumono una dimensione onirica e dove la libertà non è la risposta ma il modo in cui entri nella notte. 

“Grande Raccordo Anulare: le sei e mezzo della sera. A bordo di una Yaris bianca si consumava la fine della solita giornata di lavoro di un uomo sui quarantacinque anni, ormai già vecchio. I sogni, le speranze, i progetti, le attitudini, tutto era svanito nel giro di una presa di coscienza della realtà. Che lavoro faceva? Che importanza aveva? Nulla: giornalista, attore, agente immobiliare, architetto, magazziniere, ladro, maestro elementare, personal trainer, operaio, programmatore, barista, impiegato. Era perfettamente la stessa cosa. Alle sei si sarebbe trovato lì, tra la Nomentana e la Bufalotta, intasato in un traffico destinato a sciogliersi tra un’ora e diciassette minuti. […]”.

BIOGRAFIA
Paolo Zagari (Roma, 1962) famoso produttore e regista di documentari come Bosnia le radici spezzate, Los Tanos eIl deserto degli affetti e inviato di trasmissioni Rai come Chi l’ha visto, Crash, Sereno Variabile, Rai Storia e Il mondo di Quark. Nel 1994 vince il Premio letterario Diego Fabbri con Io, Woody e Allen (Edizioni Dedalo), nel 2007 il Premio Ilaria Alpi con il reportage “Il mercato delle braccia” e tre anni il Premio Repubblica.it con l’inchiesta “Terra di nessuno”.
Come autore pubblica per Fazi Editore Smog (2009) eIl tradimento preventivo (2012), per Mds EditoreSoli, bastardi e sentimentali (2019), Fuori dall’algoritmo (2021), Romanzetto marino (2023) e Il cavalletto di Siviglia (2025). Nel 2024 si dedica al noir, conUn caso per Maraschino, primo volume della trilogia, edito da Frilli Editore. L’anno successivo esce Lupi a motore, la sua prima raccolta di poesie, con Edizioni Ensemble.

Luogo: Spazio Community Music, via della pallotta, 24, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Dopo l’ostensione il grazie e l’appello dei frati: “Una parte dei guadagni vada in solidarietà”

Trasimeno

La base dello spaccio è in mezzo al bosco: arrestato 19enne

Trasimeno

La “Festa del Tulipano” cambia look, a Castiglione del Lago ecco la “Cartoon Edition” e una nuova parata sul lungolago

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

“Archeodesign”, il progetto dell’Accademia di Belle Arti “Vannucci” in un volume internazionale: le due presentazioni

Perugia

Paolo Zagari presenta a Perugia “Il cavallerto di Siviglia”

Perugia

Tregua con l’Iran, Brunello Cucinelli star in Borsa con un rimbalzo record

Perugia

Raccordo, venerdì notte chiusa la galleria di Prepo | Traffico deviato

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!