Paolo Zagari presenta a Perugia "Il cavallerto di Siviglia" - Tuttoggi.info

Venerdì 10 aprile alle 18.15 allo Spazio Community Music di Perugia (Via della Pallotta 24) Paolo Zagari, scrittore, giornalista e saggista con una lunga esperienza nel settore radiotelevisivo e vincitore del prestigioso Premio Diego Fabbri con il saggioIo Woody e Allen, un’opera che ha consolidato la sua autorevolezza nell’analisi cinematografica e culturale presenta, in dialogo con Marina Palazzetti e Maurizio Benvenuti, il suo ultimo romanzo Il cavalletto di Siviglia edito nel 2025 da Mds Editore.



Nel romanzo, Zagari costruisce una narrazione in cui l’azione è magnete e specchio: tutto è vero, ma su un piano sfalsato e simbolico, dove tempi ed emozioni si rincorrono e la città, percepita in continuo movimento, scatena ansie, frustrazioni e una paradossale sicurezza. Sembra un incubo, e insieme un gioco selvaggio, forse liberatorio dove l’asse della percezione si sposta continuamente e costringe il lettore a chiedersi quale sia la scelta giusta, pagina dopo pagina.

Un romanzo dalla scrittura pulsante, scorrevole, pungente. Una storia contemporanea, quella di un uomo qualunque o di un fatto di cronaca, dove le vicende di una notte assumono una dimensione onirica e dove la libertà non è la risposta ma il modo in cui entri nella notte.



“Grande Raccordo Anulare: le sei e mezzo della sera. A bordo di una Yaris bianca si consumava la fine della solita giornata di lavoro di un uomo sui quarantacinque anni, ormai già vecchio. I sogni, le speranze, i progetti, le attitudini, tutto era svanito nel giro di una presa di coscienza della realtà. Che lavoro faceva? Che importanza aveva? Nulla: giornalista, attore, agente immobiliare, architetto, magazziniere, ladro, maestro elementare, personal trainer, operaio, programmatore, barista, impiegato. Era perfettamente la stessa cosa. Alle sei si sarebbe trovato lì, tra la Nomentana e la Bufalotta, intasato in un traffico destinato a sciogliersi tra un’ora e diciassette minuti. […]”.



BIOGRAFIA

Paolo Zagari (Roma, 1962) famoso produttore e regista di documentari come Bosnia le radici spezzate, Los Tanos eIl deserto degli affetti e inviato di trasmissioni Rai come Chi l’ha visto, Crash, Sereno Variabile, Rai Storia e Il mondo di Quark. Nel 1994 vince il Premio letterario Diego Fabbri con Io, Woody e Allen (Edizioni Dedalo), nel 2007 il Premio Ilaria Alpi con il reportage “Il mercato delle braccia” e tre anni il Premio Repubblica.it con l’inchiesta “Terra di nessuno”.

Come autore pubblica per Fazi Editore Smog (2009) eIl tradimento preventivo (2012), per Mds EditoreSoli, bastardi e sentimentali (2019), Fuori dall’algoritmo (2021), Romanzetto marino (2023) e Il cavalletto di Siviglia (2025). Nel 2024 si dedica al noir, conUn caso per Maraschino, primo volume della trilogia, edito da Frilli Editore. L’anno successivo esce Lupi a motore, la sua prima raccolta di poesie, con Edizioni Ensemble.





Luogo: Spazio Community Music, via della pallotta, 24, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA