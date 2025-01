Paolo Crivellin e Angela Caloisi, da Uomini e Donne al matrimonio: la proposta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano. La proposta di matrimonio arriva dopo sette anni di relazione: i due si sono conosciuti nel programma di Uomini e Donne nel 2018, quando lui sedeva sul trono, e ora sono pronti a fare il grande passo.

"Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi", ha scritto l'influencer a corredo del video della romantica proposta di matrimonio.

Paolo si è inginocchiato con la baita innevata sullo sfondo e ha promesso ad Angela amore eterno. "Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia", ha concluso l'influencer.