Paolo Cariani nominato consigliere regionale per l’Umbria della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti - Tuttoggi

“Un attestato di grande stima da parte di tutti i colleghi umbri a cui va un esteso ringraziamento.”

Nomina di consigliere regionale FIAIP per l’Umbria per Paolo Cariani, dell’omonima agenzia, che opera nel mercato umbro sin dal 1992 occupandosi di intermediazioni che prevedono sia locazioni che compravendite, con una particolare cura del cliente che lo vede interessato in tutte le fasi di acquisizione dell’immobile.

L’esperienza porta l’agenzia a mettere a disposizione dei propri assistiti una vasta gamma di servizi correlati a partire dalla consulenza tecnica di geometra, commercialista, avvocato e architetto, alla consulenza sui mutui con i più importanti istituti di credito.