Paolini-Swiatek: orario oggi, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - Tuttoggi.info

tecnical

Paolini-Swiatek: orario oggi, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Lun, 18/08/2025 - 08:03

(Adnkronos) – Jasmine Paolini in campo oggi a Cincinnati per la finale del torneo Wta in programma il 18 agosto 2025 in diretta tv e streaming. La tennista azzurra, testa di serie numero 7, nella notte tra lunedì e martedì affronta la polacca Iwa Swiatek, testa di serie numero 3. 

Paolini ha superato in semifinale la russa Veronika Kudermetova per 6-3, 6-7 (2-7), 6-3. Swiatek, numero 3 del mondo e del tabellone, ha avuto la meglio sulla kazaka Elena Rybakina, numero 10 del ranking Wta e 9 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3. 

Paolini-Swiatek, orario e precedenti 

Paolini e Swiatek scenderanno in campo non prima delle 18 locali, la mezzanotte italiana. Prima, sul Campo Centrale, andrà in scena la finale del Masters 1000 Atp tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che inizieranno a giocare alle 15 locali, le 21 italiane. 

Paolini e Swiatek si sono affrontate in 5 precedenti. La tennista polacca si è sempre imposta, aggiudcandosi tutti i match: due sfide sono andate in scena sul cemento (la superficie di Cincinnati), due sulla terra battuta e una sull’erba. 

Paolini-Swiatek, dove vederla in tv 

Paolini-Kudermetova, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX. 

