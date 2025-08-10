 Paolini-Sakkari, oggi l'azzurra debutta a Cincinnati - Diretta - Tuttoggi.info
Paolini-Sakkari, oggi l'azzurra debutta a Cincinnati – Diretta



Dom, 10/08/2025 - 17:02

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 10 agosto, la tennista greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, nel secondo turno del Wta 1000 di Cincinnati. Paolini, scivolata al nono posto del ranking, rientra dopo un ultima parte di stagione deludente, in cui è stata eliminata al secondo turno di Wimbledon, Slam in cui lo scorso anno aveva raggiunto la finale, da Kamilla Rakhimova. 

In caso di passaggio del turno, Paolini sfiderà la vincente della sfida tra la lettone Anastasja Sevastova e la statunitense Ashlyn Krueger. 

 

