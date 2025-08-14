 Paolini-Krejcikova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Paolini-Krejcikova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

tecnical

Paolini-Krejcikova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Gio, 14/08/2025 - 08:02

Condividi su:

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Masters 1000. Nell’ultimo turno Paolini ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger, mentre all’esordio aveva battuto, seppur a fatica, la greca Maria Sakkari. Krejcikova invece, numero 80 del mondo, ha superato prima, a sorpresa, l’ucraina Elina Svitolina e poi l’americana Iva Jovic.  

 

La sfida tra Paolini e Krejcikova è in programma oggi, giovedì 14 agosto, con orario ancora da definire. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, entrambi vinti dalla ceca, che conduce quindi 2-0 nel parziale. L’ultimo incontro risale alla finale di Wimbledon del 2024, quando Krejcikova si impose in tre set. 

 

Paolini-Krejcikova, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!