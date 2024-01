Paolini eliminata negli ottavi agli Australian Open - Tuttoggi.info

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Si ferma negli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open femminili, primo Slam stagionale in corsa sul cemento di Melbourne Park. Dopo aver superato Anna Blinkova al terzo turno, la 28enne tennista toscana, numero 31 della Wta e 26esima testa di serie, al suo primo ottavo in carriera in uno Slam, si è arresa ad un’altra russa, Anna Kalinskaja, vincente in due set, con il punteggio di 6-4 6-2, dopo un’ora e 17 minuti di gioco. Sempre tra le donne, la 19enne ceca Linda Noskova e l’ucraina Dayana Yastremska si sfideranno nel quarto di finale della parte alta del tabellone. Neskova, autrice dell’eliminazione a sorpresa della numero 1 Iga Swiatek, ha beneficiato sul 3-0 in proprio favore del ritiro dell’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 19, mentre Yastremska, proveniente dalle qualificazioni, ha superato per 7-6(6) 6-4 la bielorussa Victoria Azarenka, 18esima forza del seeding. In campo maschile, definiti altri due quarti di finale. Il primo vedrà opposto Daniil Medvedev (3) a Hubert Hurkacz (9): il russo si è imposto per 6-3 7-6(4) 5-7 6-1 sul portoghese Nuno Borges, mentre il polacco ha eliminato per 7-6(6) 7-6(3) 6-4 la wild card francese Arthur Cazaux. Nella parte bassa, se la vedranno Carlos Alcaraz (2) e Alexander Zverev (6): lo spagnolo ha liquidato per 6-4 6-4 6-0 il serbo Miomir Kecmanovic, il tedesco ha piegato il britannico Cameron Norrie (19) per 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6(3).

