sat/gtr Credits: Anna Maria Cucci – M.C. Fiorino – Vigili del Fuoco – Guardia Costiera

La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del vasto incendio che ha devastato l’isola di Pantelleria. La situazione sembra rientrata, anche se l’allarme non è completamente cessato, come rende noto il dirigente regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocina.