Panicale, una "open call" per i giovani del Trasimeno - Tuttoggi

"Open call" finalizzata a creare un team di operatori capaci di avviare start up culturali in vista del Festival multidisciplinare Effetto 48

Una “open call” riservata ai giovani del Trasimeno, finalizzata a creare un team di operatori capaci di avviare start up culturali. L’iniziativa è promossa da “Ponte di Archimede Produzioni” e “Stazione Utopia Impresa Sociale”, in collaborazione con il Comune di Panicale, in vista del Festival multidisciplinare Effetto 48 (23-25 luglio 2021).

L’open call si rivolge ai giovani del territorio interessati a intraprendere un percorso di formazione inerente gli ambiti professionali dello spettacolo dal vivo: direzione artistica, direzione di produzione, direzione tecnica e comunicazione. L’obiettivo è individuare una posizione per ogni area al fine di formare un team di giovani operatori con la finalità di avviare start-up culturali.

Il team così formato, coordinato da formatori ed educatori, si occuperà della progettazione e realizzazione di Effetto48 OFF, rassegna indipendente all’interno del festival. Il tutto verrà ideato, progettato, gestito direttamente dal team dei selezionati con il supporto dello staff dei formatori e si svolgerà nel suggestivo contesto dell’anfiteatro Beverly Pepper, notevole opera di land art donata dall’artista al Comune di Panicale, partner istituzionale dell’evento.

Sono ammessi alla selezione giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliati nel comprensorio del Trasimeno.

La scadenza per le candidature è fissata alle ore 18 del 23 maggio 2021.

È possibile partecipare redigendo una apposita lettera motivazionale ed allegando il proprio curriculum all’indirizzo mail info@effetto48.it. I candidati selezionati verranno in seguito contattati per effettuare un colloquio. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.