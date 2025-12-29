Panicale, nasce un nuovo soggetto della politica locale - Tuttoggi.info

Comunicato stampa congiunto dei Capigruppo di opposizione Ida Calzini e Daniele Torroni dei gruppi consiliari di opposizione “INIZIAMO DAL PRESENTE” e “L’UNIONE”

“Volendo mutuare una simpatica battuta circolata in una recente seduta di Consiglio Comunale di Panicale,si potrebbe dire che il libro dei sogni del programma elettorale dell’attuale Amministrazione Comunale di Panicale si sta progressivamente trasformando in un vero e proprio incubo per il Sindaco pro tempore Cherubini .

L’immobilismo e la litigiosità della Giunta Comunale di Panicale , peraltro pesantemente azzoppata dalle recenti e sintomatiche dimissioni dell’Assessore alla Cultura , l’assordante silenzio sul fatto del gruppo Consiliare di maggioranza e la preoccupante sequenza dei naufragi dei principali progetti di sviluppo economico, utilizzati nella recentissima campagna elettorale nel programma amministrativo dell’attuale maggioranza Cherubini ,segnalano un’ vidente affaticamento dell’esecutivo , al quale occorrerà porre , tempestivo rimedio, attuando con determinazione tutte le contromisure del caso per invertire la tendenza negativa , i cui effetti nefasti sono ormai sotto gli occhi di tutti , come ad esempio , senza scadere in eccesso di critica, la recentissima revoca del finanziamento dell’ interessante e ormai annoso progetto del Ponte sul guado Grondici e la completa scomparsa dai Radar dell’attuazione del progetto “WOOD 4 GREEN” , evidentemente velleitario e apparso sin da subito come assolutamente irrealizzabile , riguardante la riqualificazione e lo sviluppo delle aree della ex CENTRALE ed ex Miniera ENEL di Pietrafitta di proprietà del Consorzio “CONSENERGIAgreen” che stando alle previsioni avrebbe dovuto attivare un consorzio di imprese in grado di generare un centinaio di posti di lavoro.

Quanto precede, lo riferiscono i capogruppo di opposizione Ida Calzini “INIZIAMO DAL PRESENTE” e Daniele Torroni “L’UNIONE” , che forti della sommatoria del consenso elettorale di 1.585 voti guadagnato nell’ultima tornata elettorale contro i 976 voti della lista che attualmente governa il Comune e stimolati dal crescente favore politico della Comunità locale , sono sempre più convinti di proseguire il loro mandato amministrativo in un virtuoso percorso comune, foriero di interessanti novità sul modo di fare politica a favore dello sviluppo economico e sociale di tutta la collettività panicalese e dell’intera Valnestore”.

F.to Daniele Torroni e Ida Calzini



