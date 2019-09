Panicale, “Move the arts” all’insegna del divertimento

Sarà all’insegna del divertimento la quinta edizione di “Move the arts” a Panicale. Con lo slogan “Find fun in the arts – Divertiti con l’arte”, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre torna la serie di laboratori gratuiti di musica, lingua e teatro per tutta la famiglia.

In questo modo ancora una volta Panicale stabilisce un ponte culturale con Londra, attraverso le arti con una serie di laboratori che utilizzano il metodo della full immersion.

Ideato e sostenuto dalla professoressa Joy Harris Frsa, residente a Panicale, e sviluppato insieme all’Assessorato alla Cultura, “Move the arts” si propone di “muovere le arti” da un luogo all’altro del mondo.

Il primo laboratorio in programma, di lingua inglese con la linguista Sheila Burns, venerdì 4 ottobre, si terrà a Tavernelle, presso la Biblioteca Ulisse, alle ore 16,30. Sabato 5 ottobre, a Colle Calzolaro, nella Chiesa di San Giovanni, dalle 16 alle 18 sarà invece la volta di Music for fun!, laboratorio di musica e canto con Simon Cain. Sempre sabato alle ore 20,30 concerto di e con Simon Cain, viola, canto e tastiera.

Infine dmenica 6 ottobre, al Teatro Cesare Caporali, dalle 16 alle 18, Impro for fun! laboratorio di improvvisazione teatrale con Voci e Progetti. La giornata si chiuderà alle 20,30 con uno spettacolo di improvvisazione teatrale aperto a tutti.

“Move the arts” è realizzato in collaborazione con Biblioteca Ulisse/ Sistema Museo, Confraternita della Chiesa di S. Giovanni in Colle Calzolaro e Compagnia del Sole. Per informazioni Ufficio Cultura Comune di Panicale: 075 83 79 531 – cultura@comune.panicale.pg.it.

