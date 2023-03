Panicale, concerto inaugurale per il pianoforte donato a Pan Kalon

Sabato sera nella chiesa della Madonna della Sbarra il concerto inaugurale del pianoforte datato 1920: si esibirà Fabio Afrune

La Libera associazione culturale Pan Kalon ha ricevuto in dono un pianoforte costruito nel 1920 da August Forster ed ora è pronta ad inaugurarlo con un concerto ad ingresso gratuito. L’appuntamento è nella chiesa della Madonna della Sbarra di Panicale domani, sabato 25 marzo, alle ore 21.

Il pianista Fabio Afrune si esibirà con brani di Bach, Schumann, Beethoven e Chopin. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Panicale. Lo strumento – fa sapere il presidente dell’associazione, Eugenio Becchetti – in accordo con l’Amministrazione comunale è stato collocato presso la prestigiosa sede della Chiesa della Madonna della Sbarra in Panicale. Ed è appunto qui che si terrà il concerto inaugurale del pianoforte