PALERMO (ITALPRESS) – “Credo molto che nel ruolo dell’informazione ci debbano essere alleanze per la salute, perché per poter sostenere il nostro servizio sanitario nazionale dobbiamo far sì che ciascun cittadino ci metta la propria parte attraverso la prevenzione, corretti stili di vita, le vaccinazioni e gli screening”. Lo ha detto Marina Panfilo, Vaccine Policy & Communication Director MSD Italia, a margine dell’evento per i 20 anni di AZ Salute, a Palermo.

