Pandemia e solidarietà, donate all’Unione Comuni Trasimeno 20mila mascherine - Tuttoggi

Le mascherine consegnate dall’Associazione “To Italy with love” del tedesco Hansjörg Künzel. “Un atto d’amore verso l’Umbria”

Un atto d’amore verso il Trasimeno e quelle categorie maggiormente colpite dalla crisi pandemica.

L’associazione “To Italy with love”, attraverso il fondatore Hansjörg Künzel, rivolge la sua attenzione ai comuni lacustri attraverso la donazione di 20.000 mascherine.

I pacchi contenenti le migliaia di dispositivi di protezione, sono stati consegnati nei giorni scorsi, dallo stesso Künzel, a Paciano dove è la sede dell’Unione dei Comuni. A ricevere il prezioso carico, in rappresentanza della stessa Unione, vi erano il sindaco di Paciano Riccardo Bardelli e l’assessora Cinzia Marchesini.

Non si tratta della prima consegna di mascherine in Umbria ad opera di “To Italy with love”. La campagna è partita oltre un anno fa, quando l’Italia, prima ancora di altri paesi europei, si trovava a combattere questa terribile emergenza.

“La nostra campagna di aiuti spontanei per l’Italia – ha riferito Künzel – è nata nel febbraio 2020, proprio all’inizio della pandemia Covid-19. La spinta è stata, tra l’altro, la mancanza di sostegno da parte della politica tedesca ed europea dell’epoca. Il rapporto tra Italia e Germania aveva assunto, in quel momento, una notevole tensione, tale da minacciare l’interruzione di legami che erano stati sempre stretti e amichevoli. Le aree di crisi italiane segnalavano un disperato bisogno di supporti medici, quali mascherine respiratorie, guanti e disinfettanti.

Sebbene il mercato globale di questi prodotti fosse quasi esaurito, siamo riusciti a trovare fornitori per i primi quantitativi “minori” di mascherine e di altri supporti medici. A questo punto, dobbiamo un ringraziamento speciale ai sostenitori che ci sono stati vicini fin dall’inizio. Già a marzo 2020 ci è stato possibile partire per la prima volta per l’Italia e consegnare le prime donazioni a ospedali e Protezione Civile”.

Donazioni che non si sono ancora arrestate e che ad oggi contano oltre 500.000 mascherine.

I dispositivi destinati agli otto Comuni del lago sono destinati, come sostenuto da Bardelli e Marchesini, agli operatori del turismo, della ricettività e della cultura che stanno solamente adesso “rialzando la testa”, dopo lunghi mesi di inattività.

“Ringraziamo con tutto il cuore gli amici di To Italy with love per questa gradita donazione – sono state le parole del sindaco Bardelli – . È un gesto di amicizia e solidarietà che ci fa sentire più vicini anche se a distanza e che testimonia l’amore per l’Italia da parte degli amici tedeschi”.

Ad accompagnare la coppia nella loro visita a Paciano è stata Simona Chipi, Presidente dell’Associazione culturale Spin-A che a Spina di Marsciano organizza il “Gecko Fest”.