Pancalli "Casa Italia per celebrare vittorie e stare insieme" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista di un atleta, Casa Italia è il luogo dove condividere in comunità quella che è un’esperienza insieme alla famiglia paralimpica italiana, il ritrovarsi, il festeggiare i risultati e stare insieme nella nostra sede ai Giochi Paralimpici”. Così il presidente del Comitato ParalimpicoItaliano, Luca Pancalli, nel corso della presentazione di Casa Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in corso a Roma. “Ritorniamo in Europa, a una condizione che ci ha consentito di pensare a una Casa Italia realizzata nello stesso luogo in cui viene ospitata la Casa Italia olimpica – ha aggiunto Pancalli –perché l’obiettivo è anche di lanciare dei messaggi, è un segnale di politica sportiva”.(ITALPRESS).

