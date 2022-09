Pan Opera Festival a Panicale, chiusura con un dittico di Intermezzi napoletani - Tuttoggi

La regia e le scene sono di Valerio Bufacchi, mentre direttore e concertatore al cembalo sarà Eric Eade Foster alla guida della Pan Opera Festival Orchestra. Le recite si terranno sabato 24 settembre alle 21 e domenica 25 alle 17.30. I biglietti degli spettacoli si possono acquistare online sul circuito Ticket Italia. Lo spettacolo andrà in scena, in anteprima, sempre al teatro Caporali, venerdì 23 alle 10.30 per gli studenti della scuola primaria del territorio, in seno al progetto Pan Opera Scuola.

Il Pan Opera Festival, organizzato dall’associazione culturale TèathronMusikè con il contributo del Gal Trasimeno Orvietano e il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Panicale, è dedicato a una particolare forma di teatro musicale, l’opera da camera.

“La kermesse – spiegano dall’associazione – è anche un progetto-laboratorio di promozione culturale che vuole collegarsi al territorio e sviluppare i valori della musica, quali socializzazione, educazione e collaborazione creativa, includendo un’attività di diffusione tra le giovani generazioni che si sostanzia nel progetto del Pan Opera scuola che quest’anno propone la visione di questo particolare dittico di intermezzi napoletani.