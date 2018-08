Pan Opera Festival 2018, a Panicale anteprima con omaggio al vino nella lirica

Domenica 2 settembre alle ore 17.30 nella Chiesa di Sant’Agostino – Museo del Tulle di Panicale, a cura dell’Associazione “TéathronMusikè” si terrà il concerto “Viva il Vin!” con il quale, attraverso le musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod, Strauss e Puccini si celebrerà l’ebbrezza e il vino nell’opera lirica.

E’ il preludio al “Pan Opera Festival 2018”, evento patrocinato dalla Provincia di Perugia, dalla Regione Umbria e dal Comune di Panicale, ideato dal presidente e direttore artistico di “TéathronMisikè”, Virgilio Bianconi. Il Festival avrà come palcoscenico quello del Teatro Cesare Caporali di Panicale, autentico gioiello nel panorama dei piccoli teatri umbri. Un Festival coraggioso perché riesce a realizzare allestimenti operistici in tempi di difficoltà economiche evidenti, ma soprattutto per la proposta tesa a far emergere opere meno note al grande pubblico nonostante portatrici di grande valore culturale e artistico.

Sarà l’opera-intermezzo in tre parti “Palandrana e Zamberlucco” di Alessandro Scarlatti a inaugurare la kermesse, sabato 15 settembre alle 21 (replica 16 settembre ore 17.30). “Rossini Gran Goumet” sarà invece di scena, domenica 23 settembre alle 17.30, in occasione del 150° anniversario rossiniano. Un omaggio al grande compositore pesarese di cui sono note anche le doti di gourmet e di cui il pubblico potrà anche degustare alcuni suoi celebri piatti.

La chiusura del Festival è affidata ancora a Gioacchino Rossini con l’opera in un atto “La Scala di Seta” con tre rappresentazioni: giovedì 27 settembre alle 10 riservata agli under 15 di “Operaascuola”; venerdì 28 settembre alle 21 e domenica 30 settembre alle 17.30.

Nell’ambito di “Pan Opera”, giovedì 27 settembre alle 18 sarà presentato il libro sull’artista di canto Berardo Berardi.

