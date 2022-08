“Il tempo è importante però secondo me è sempre più importante vincere, la mia preoccupazione sarà toccare davanti agli altri perché è la cosa a cui tengo di più. La quota per il record è ancora alta, non è per niente facile”. Così Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria negli 800 stile libero agli Europei di nuoto di Roma 2022.

xc9/pc/red