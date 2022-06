Paltrinieri argento iridato nei 5 chilometri - Tuttoggi

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ecco l’argento della consacrazione. Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo nella staffetta 4×1,5 km di ieri, sale di un gradino nel podio nella 5 chilometri iridata, sul Lupa Lake, in Ungheria, lasciando spazio solo all’olimpionico tedesco Florian Wellbrock, che si impone per la prima volta nella distanza iridata, chiudendo in 52″48. Il ventisettenne emiliano, Coopernuoto – Fiamme Oro, campione del mondo dei 1500 stile libero domenica, nonchè bronzo olimpico nella 10 chilometri e mai a medaglia individuale iridata, fa una gara in scia del tedesco e chiude in 52″52, a +3″9 da Wellbrock. Completa il podio l’ucraino vicecampione olimpico dei 1500 stile libero Mychailo Romanchuk, per la prima volta in una gara di fondo, che arriva terzo, staccato di 25″1 dal vincitore e compagno di allenamenti. Quarto, dopo una gara tutta sacrificio e sofferenza, l’altro azzurro Domenico Acerenza (Circolo Canottieri Napoli), in 53’13″9.

“Florian ha dimostrato di essere più forte. Con lui è sempre difficile. Ho provato più volte a superarlo ma non è stato possibile. Ci ho provato: mi sono spostato a destra e a sinistra ma lui scattava sempre in avanti. Peccato: adesso riposiamo, poi ci riproviamo nella 10 chilometri”, ha affermato a fine gara, ai microfoni di RaiSport, Paltrinieri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Condividi su: