Pallone d'oro, vince Rodri e Real Madrid boicotta premio - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Rodri vince il Pallone d'Oro. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d'Europa Rodri ha vinto il Pallone d'Oro per la stagione 2023-2024. Il 28enne, ex Atletico Madrid, attualmente infortunato, è arrivato in stampelle alla cerimonia a Parigi. L'iberico è stato premiato dal Pallone d'Oro 1995 George Weah.

Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha chiuso al settimo posto, alle spalle di Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Carlo Ancelotti si è aggiudicato il premio di miglior allenatore della stagione 2023-2024. Ancelotti, come tutti i tesserati del Real, ha disertato la cerimonia in polemica con la vittoria di Rodri, preferito alle stelle dei blancos Vinicius, Bellingham e Carvajal.

La centrocampista del Barcellona Aitana Bonmatì ha vinto per il secondo anno consecutivo il pallone d'oro femminile.