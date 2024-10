Pallone d'Oro Serie C, Perugia: i più votati e gli eliminati dai giornalisti - Tuttoggi.info

Pallone d’Oro Serie C, Perugia: i più votati e gli eliminati dai giornalisti

Da oggi al via il sondaggio per i tifosi





Si è conclusa la prima fase della votazione per l’assegnazione del Pallone d’Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori, valutati tenendo conto delle loro carriere complessive, ma anche di parametri tecnici come presenze, goal e cartellini.

Il sondaggio, un questionario a risposta multipla, è stato ideato dalla redazione di Affidabile.org, e ha chiamato al voto, in questo primo momento, la stampa e nello specifico 92 giornalisti sportivi appartenenti a 84 testate, locali e regionali.

I calciatori selezionati accedono di diritto alla fase successiva, in programma a partire dalle 15 di oggi, nella quale, come da regolamento, sarà il pubblico degli appassionati di calcio a esprimere le proprie preferenze, girone per girone.

Alla fine della votazione sarà eletto il miglior calciatore della ex Lega Pro tra quelli partecipanti al campionato.

Perugia, ecco i nomi dei più votati e degli eliminati

Eliminati Ruolo Selezionati Ruolo

Marco Albertoni Portiere Luca Gemello Portiere

Noah Lewis Difensore centrale Francesco Yimga Portiere

Cristian Dell’Orco Difensore centrale Gabriele Angella Difensore centrale

Federico Giraudo Terzino sinistro Peter Amoran Difensore centrale

Daniel Leo Terzino destro Raul Morichelli Difensore centrale

Francesco Mezzoni Terzino destro Mouhamed Souare Difensore centrale

Louis Agosti Trequartista Matteo Viti Difensore centrale

Andrea Cisco Ala sinistra Matteo Plaia Difensore centrale

Adrian Lickunas Ala destra Paolo Bartolomei Mediano

Alessandro Seghetti Seconda punta Silvio Antonio Squarzoni Mediano

Daniele Montevago Punta centrale Luca Di Maggio Centrale

Giacomo Marconi Punta centrale Emanuele Torrasi Centrale

Giovanni Giunti Centrale

Francesco Lisi Centrocampista di sinistra

Adam Pálsson Trequartista

Federico Ricci Ala destra

Matteo Polizzi Ala destra

Ryder Matos Seconda punta

Luca Bacchin Seconda punta

Youssouph Cheikh Sylla Punta centrale

I risultati complessivi della prima fase del sondaggio: i più votati e gli esclusi dai giornalisti per i 3 Gironi di Serie C

Per conoscere chi sono, squadra per squadra e ruolo per ruolo, i giocatori dei 3 Gironi di Serie C che passano al giudizio dei tifosi, si rimanda ai risultati del sondaggio.

Per ciascun club sono stati indicati i più votati e gli esclusi. Inoltre, in tutti i casi in cui il numero di calciatori presente nelle rose non fosse il minimo stabilito per il singolo ruolo (2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti), sono stati ripescati coloro che avevano ricevuto più preferenze tra quelli esclusi.

Al via oggi, e fino al 31 Ottobre, le votazioni dei tifosi per il Girone A

Dopo la preselezione giornalistica, i tifosi voteranno in quattro momenti, corrispondenti ai 3 Gironi. Seguirà la votazione finale, secondo il seguente calendario:

Girone A: 17 Ottobre – 31 Ottobre

Girone B: 07 Novembre – 21 Novembre

Girone C: 28 Novembre – 12 Dicembre

Votazione finale: 19 Dicembre – 09 Gennaio

A partire dalle 15 di oggi, quindi, si apriranno ufficialmente le votazioni dei tifosi che, fino al 31 Ottobre, potranno esprimere le proprie preferenze per il Girone A.

Considerato l’elevato numero di giocatori delle varie rose, bisogna attendere anno nuovo per scoprire chi sarà il miglior calciatore di Serie C, secondo esperti e fan.

Per partecipare al sondaggio e per tutti i dettagli sul regolamento, si può visitare la pagina istituzionale dell’iniziativa: https://affidabile.org/news/pallone-doro-serie-c-giornalisti-e-tifosi-eleggono-il-miglior-calciatore-della-ex-lega-pro/

—