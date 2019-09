Pallavolo San Giustino, presentata la squadra per la stagione 2019/2020

Si è tenuta sabato (14 settembre) in Piazza del Municipio, a San Giustino, la presentazione ufficiale della Società Sportiva Pallavolo San Giustino, iscritta anche quest’anno al Campionato nazionale di Serie B maschile.

Tra il folto pubblico il presidente Claudio Bigi ha esordito esponendo gli importanti obbiettivi della stagione ormai alle porte: “Riportare la pallavolo alla posizione che merita, in un paese da sempre attaccatissimo a questo sport”. Ha poi proseguito ringraziando i membri della società, presentati ufficialmente nel corso della manifestazione, circa 25 persone che lavorano ininterrottamente da tre mesi a questo progetto, raggiungendo risultati oltre le aspettative.

L’incontro, rivolto principalmente alla prima squadra, è stato dedicato anche al settore giovanile, serbatoio della società. Intervenuto a riguardo Enrico Ligi, responsabile di questo ambito, che ha spiegato l’importanza del lavoro eseguito fino ad ora, “che insieme a quello svolto precedentemente, sta portando i suoi frutti. La sinergia che è venuta a crearsi con altre realtà pallavolistiche del territorio aiuterà a raggiungere obbiettivi comuni”.

A poco più di un mese all’inizio di campionato, e in queste settimane, gli atleti andranno nelle scuole del Comune omaggiando i bambini con ingressi gratuiti per l’esordio in casa, domenica 20 ottobre, ore 18, contro i Lupi Estintori di Pontedera (Pisa). Il presidente ha aggiunto: “E’ importante riportare i tifosi al palazzetto, per far vedere quello che stiamo creando, cercando di trasmettere la nostra passione”.

Infine è stata presentata la rosa dei giocatori al completo, che Bigi ha così descritto: ”Gruppo unito, composto da ragazzi abituati a lavorare, disposti a sacrificarsi. Le prospettive sono più che buone”.

Questo il roster in ordine numerico: n.1 Giulio Cesaroni (centrale); n.3 Rinaldi Conti (schiacciatore); n.4 Giovanni Giunti (palleggiatore); n. 5 Alessio Sitti (palleggiatore); n.7 Leonardo Benedetti (schiacciatore); n. 8 Davide Antonazzo (centrale); n.9 Stefano Thiaw (schiacciatore); n.10 Leonardo Di Renzo (libero); n.12 Davide Stoppelli (centrale); n. 13 Stefano Santi (centrale); n. 14 Stefano Celli (schiacciatore-opposto); n. 15 Riccardo Valla (schiacciatore); n.16 Leonardo Puliti (opposto).

Rinaldo Conti, “eletto” capitano, ha dichiarato: ”Affronterò con il massimo impegno questo ruolo, per ripagare la fiducia della società e dell’allenatore, con l’aiuto dei miei compagni di squadra”. Intervento incisivo anche quello del d.s. Goran Maric, che in riferimento alle ipotetiche squadre favorite ha detto: ”Siamo in un girone che ci regala soprattutto la qualità, perché ci sono compagini ben attrezzate. Quello che c’è scritto sulla carta vale poco perché alla fine parlerà il campo”. In conclusione il pensiero del sindaco Paolo Fratini: ”Le mie ultime parole vanno alla squadra, con l’augurio di ottenere risultati importanti. Vedo molto entusiasmo e molta grinta, quindi spero per tutta la comunità che la squadra centri obbiettivi sportivi importanti”.

