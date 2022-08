Palio dei Terzieri di Città della Pieve, il gran finale

Assegnato oggi per la prima volta il Premio Masgalano

E’ il giorno del gran finale per il Palio dei Terzieri di Città della Pieve. Nel pomeriggio si terrà la gara di tiro con l’arco, rievocazione delle “Cacce” senesi. Prima il corteo storico, che dovrebbe portare in piazza fino a 800 figuranti in abiti rinascimentali.

Premio Masgalano

In giornata anche la prima assegnazione del Premio Masgalano, per il miglior personaggio valutato nel portamento e nella qualità del costume. Intanto nei giorni scorsi l’atmosfera del Palio è stata vissuta a pieno, con tanto di contorno di polemiche