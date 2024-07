Palio delle Barche, conto alla rovescia per la festa di Passignano

Si comincia domenica 21 luglio e si andrà avanti per una settimana, tra eventi e rievocazioni, fino alla giornata clou.

Conto alla rovescia per il via al Palio delle Barche di Passignano sul Trasimeno. I preparativi sono in corso e l’edizione 2024 si prefigura come una delle migliori di sempre. Il programma è ormai online e noto al pubblico, che si sta organizzando per raggiungere la cittadina lacustre. Si comincia domenica 21 luglio e si andrà avanti fino al 28, giornata clou della manifestazione.

​Ecco il programma

DOMENICA 21 LUGLIO​

Ore 19,30 – Apertura Taverna: serata a cura del Rione Centro Storico “La Regina” presso i giardini del Pidocchietto

Ore 21,30 – Consegna delle Chiavi della Città e presentazione del Palio 2024 realizzato da Elisa Nigi

Ore 22,00 – Corteo storico in notturna

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura del Rione Centro Due “La Rondolina” presso i giardini del Pidocchietto

Ore 19,30 PROVE SINGOLE RIONE CENTRO DUE “La Rondolina”

Ore 21,30 Premiazione di “Arte Azzurra 2024 – Concorso Artistico dei Giovani Lucci – 4° edizione”

Ore 22,30 Consegna Premio “Perla del Trasimeno” ad Alessandro Alunni Bravi

Ore 22,30 INCENDIO DEL CASTELLO a cura di Gianvittorio Pirotecnica

Ore 23,00 Pub a cura del Rione Centro DUE “La Rondolina” – “Friday I’m rock: Hawaiian party 2024”

MARTEDI’ 23 LUGLIO​

Ore 18,30 Concerto in Piazza Garibaldi

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura dei tre Rioni presso i giardini del Pidocchietto

Ore 21,30 Spettacolo Storico: “Racconti e leggende di attori e viandanti”

Ore 23 Pub Area Giovani. Serata a cura di ENTE PALIO DELLE BARCHE in collaborazione con i tre Rioni – “88 FOLLI in concerto”

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura del Rione San Donato presso i giardini del Pidocchietto

Ore 19,30 PROVE SINGOLE RIONE SAN DONATO

Ore 21,30 Spettacolo Storico: “Il Piccolo Torneo Medievale”

Ore 23,00 Pub a cura del Rione San Donato – “Circo-Loco by Dj Duit”

GIOVEDì 25 LUGLIO

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura del Rione Centro Storico “La Regina” presso i giardini del Pidocchietto

Ore 19,30 PROVE SINGOLE RIONE CENTRO STORICO “La Regina”

Ore 21,30 Spettacolo Storico: “Gruppo Storico Città di Assisi”

Ore 23,00 Pub a cura del Rione Centro Storico “La Regina” – “Italo Disco 2.0”

VENERDI’ 26 LUGLIO

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura del Rione Centro Due “La Rondolina” presso i giardini del Pidocchietto

Ore 19,30 PROVE GENERALI del PALIO DELLE BARCHE XLI°edizione

Ore 22,00 CORSA DELLE BROCCHE

Ore 23,00 Pub a cura di Ente Palio delle Barche – “I guerrieri della notte vol. III”- I Dj di Passignano per il Palio

SABATO 27 LUGLIO

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura dei tre Rioni presso i giardini del Pidocchietto

Ore 22,15 LANCIO DELLA SFIDA tra i tre rioni in Piazza Trento e Trieste

Ore 23,00 Pub a cura di Ente Palio delle Barche – “The Daggers” – Live Cover Band

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 10,30 Santa Messa e benedizione delle barche a terra

Ore 17,00 Corteo “Sfilando a Colori”

Ore 18,30 PALIO DELLE BARCHE XLI° edizione

Ore 19,30 Apertura Taverna: serata a cura del Rione San Donato presso i giardini del Pidocchietto

Ore 20,00 Cerimonia di premiazione

Ore 23,00 Pub a cura di PRO-LOCO Passignano sul Trasimeno – “Final dance (dedicated to Dj Michi P.) Tano ths-lukino birikino &…”

Ore 24,00 Spettacolo Pirotecnico a cura di Gianvittorio Pirotecnica: “FUOCHI AL CASTELLO”

