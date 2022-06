Palio dei Terzieri, tutto pronto per l’”edizione della rinascita” - Tuttoggi

La caccia sarà preceduta dall’imponente Corteo Storico, composto da oltre 800 figuranti in abiti rinascimentali, che sfilerà per le vie principali della città fino al Campo Serenella Baglioni scortando i propri arcieri. Ogni sera, per tutta la durata della manifestazione, il pubblico sarà intrattenuto con spettacoli in piazza, rappresentazioni teatrali, botteghe artigiane in pieno stile rinascimentale e nelle taverne, cuore pulsante dei Terzieri, si potranno degustare antichi e prelibati piatti in una cornice che regalerà a cittadini e turisti un vero e proprio tuffo nel passato.

Immagine di repertorio