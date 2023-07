Palio dei Terzieri, cinquantenario nel segno del Perugino

A Città della Pieve dall'8 agosto la manifestazione con gli spettacoli, le taverne e l'attesa sfida della Caccia del Toro

Una cinquantesima edizione del Palio dei Terzieri nel segno del Perugino, quella che Città della Pieve si appresta a vivere. Con un doppio anniversario che celebra la manifestazione simbolo di Città della Pieve e il suo cittadino più illustre.

Corteo Storico, omaggio al Perugino

L’artista, le sue opere e il settantennio del suo vissuto saranno il suggestivo tema del Corteo Storico di quest’anno: ogni Terziere allestirà carri rievocativi con attenzione maniacale ai particolari. I nobili e le monne sfileranno nei loro sontuosi abiti, gli sbandieratori e i tamburini accompagneranno i loro passi. Popolani, contadini, buoi, cavalli, falchi e falconieri, gli armati con le loro spade e balestre, i cannoni in azione faranno sognare grandi e bambini, in una rievocazione storica tra le più ricche e curate d’Italia.

Le taverne

E poi ci sono, naturalmente, le ambientazioni delle taverne, luoghi pulsanti della manifestazione, con i loro menù e i loro costumi tradizionali. Esperienza da non perdere, non solo per la loro magica atmosfera, ma anche per degustare sapori di un tempo impeccabilmente serviti. Celebri le “Lumache al pizzico” del Casalino, lo ”Stinco dell’arciere” del Borgo Dentro, gli “Gnocchi del Priore” del Castello e molti altri ancora, in una cornice che regalerà agli ospiti un tuffo nel passato.

Gli spettacoli

Dall’8 agosto, ogni sera il pubblico sarà intrattenuto con spettacoli, rappresentazioni teatrali, botteghe artigiane, fiere, musici e giocolerie in pieno stile rinascimentale.

Nella giornata conclusiva del 20 agosto il maestoso Corteo Storico sfilerà nelle vie della città, introdotto da una voce narrante che descrive costumi, figure e gruppi. Anche questa edizione vedrà l’assegnazione del prestigioso premio “Masgalano” per il costume più bello e del premio “Valerio Bittarello” in palio per il terziere che realizzerà il miglior carro allegorico.

La sfida

Raggiunto il campo dei giochi, i terzieri schiereranno i musici in parata suonando l’inno del Palio. Subito dopo prenderà avvio la vera sfida tra i terzieri con la Caccia del Toro in cui tre arcieri per ogni squadra cercheranno di colpire la sagoma roteante.

Il terziere Castello vincitore dell’edizione 2022 consegnerà il Palio storico nelle mani del Podestà, che ne diverrà custode fino alla proclamazione del vincitore della nuova Caccia del Toro.

Il programma

8 Agosto, il Terziere Casalino apre i festeggiamenti del Palio dei Terzieri con la commedia inedita a cura della “Bottega dell’Arte”.

Alle 21.30 presso gli orti del vescovo, contradaioli di tutte le età metteranno in scena

“IL Vedovo del Paese”.

La rappresentazione è oramai un cavallo di battaglia, e negli anni ha portato firme di pievesi celebri ai testi che approdano sul palco.

9 Agosto, “la Notte del Barbacane”, organizzata dal Terziere Casalino che è contraddistinto dai colori Rosso e Blu.

Una rievocazione storica, che si snoda tra vie, vicoli e gli angoli tra i più suggestivi del suo terzo di città.

Tra luci ed ombre riprendono vita personaggi dalle caratteristiche peculiari del popolo “maremmano”, armati, artigiani, monne, messeri e gli immancabili chiassosi popolani.

10 Agosto, la “Compagnia dell’Orca” del Terziere Borgo Dentro mette in scena la propria commedia originale “Il rubbio della discordia”.

Appuntamento alle 21,30 con la più classica delle forme del teatro da strada.

Saliranno sul palco personaggi tra realtà storica e fantasia dell’autore, per divertire pievesi e turisti.

10, 11 e 12 Agosto, il Terziere Borgo Dentro propone il suo “De Burgi Gaudio” mercato rinascimentale insieme a giochi e spettacoli in onore del Divin Pittore.

Tre giorni nei quali dalle 10.00 del mattino fino a notte fonda, grazie agli acrobati del Borgo, ai falconieri del Re e alla Compagnia lupi del Malatesta, vie e piazze del Terziere Giallo e Nero, si riempiranno dei colori, dei rumori e delle voci di mercanti, giocolieri e tanti spettacoli per grandi e piccini.

Sarà facile lasciarsi coinvolgere nell’atmosfera della fiera, tra cibi e bevande, giochi e scherzi, musica e balli, che celebrano la voglia di fare festa.

12 Agosto, il Terziere Borgo Dentro propone lo spettacolo degli “Sgherri di Balia” dal titolo “VENEFICAM, IMMUNDORUM SPIRITUUM ET DIABOLI INVOCATRICEM”.

La compagnia degli sgherri racconta alle 22.00 in piazza Plebiscito l’addestramento militare e la caccia alle streghe.

Esercizi di abilità con armi bianche, duelli singoli, e mischie disordinate, tra il rullo dei tamburini e le urla dei contendenti ci conducono tra fatti e misfatti del rinascimento Italiano.

13 Agosto il Terziere Castello aprirà la prima serata della “Fiera di San Rocco” in onore del suo santo protettore. Uscita del Banditore che proclamerà l’inizio dei festeggiamenti.

La Fiera prosegue anche la sera del 14 Agosto, due giorni sospesi nel tempo attraverso le vie del Terziere Verde e Nero, a raccontare le botteghe di fabbri, armaioli, cocciari e tanti altri artigiani, non mancheranno le bancarelle dei mercanti, il cambio delle monete con i fiorini, e poi scene di vita fra i nobili e popolani.

Tutte e due le serate dalle 21.00 piazze e strade si riempiranno di personaggi in vesti rinascimentali.



15 Agosto è il giorno della “Sfida”, nulla è scontato al Palio dei Terzieri.

Sebbene i Terzieri che tornano a casa sconfitti fin da subito si promettono battaglia all’ultima freccia per la riconquista del drappo, è il giorno dell’Assunta che ufficialmente si lancia e si accetta la “Sfida”.

Alle 17.30 tutti in piazza, il detentore del drappo Storico riconsegna il Palio al podestà, a seguire i banditori dei tre Terzieri arringano la folle con i loro proclami, la “Sfida” è lanciata e accettata. Appuntamento al “Campo de li Giochi” domenica 21 Agosto.



Il 16 Agosto al Terziere Castello si festeggia San Rocco, come vuole la tradizione con la suntuosa “Festa a Palazzo”.

I contradaioli in Verde e Nero alle 22.00 approderanno nella piazza principale della città per onorare il proprio Santo Patrono, al nobile Priore del Castello e a tutti i suoi ospiti sarà offerto uno spettacolo indimenticabile, con artisti, saltimbanchi e acrobati.

La narrazione suggestiva ed emozionante sarà illuminata dai giochi di fuoco della antica “Compagnia degli Sputafuoco”.

17 Agosto il Terziere Casalino porta in piazza la “Festa in Armi”, è il racconto dell’armeria militare rinascimentale.

La forza militare è la caratteristica che distingue da sempre il Terziere, con i suoi diversi gruppi di armati, capitani, uomini d’armi, picchieri, alabardieri e tanti altri.

Negli anni l’arsenale Rosso e Blu si è arricchito di imponenti macchine da guerra ingegnosamente e minuziosamente ricostruite.

18 Agosto a cura dell’Amministrazione Comunale,

ore 18.00 Duomo dei Santi Gervasio e Protasio

sarà un concerto di musica rinascimentale a condurre gli ospiti della città una volta di più nel vivo delle atmosfere e delle emozioni legate al Palio dei Terzieri.

Il coro ‘Cutty Sark Singers’ di Londra interpreta

‘Una festa di musica corale dal rinascimento ad oggi’



18 Agosto ore 21.30 Piazza Plabiscito

Ente Palio dei Terzieri

Ludi Juvenalis

Un momento di aggregazione e socialità riservato ai giovanissimi Pievesi di tutti e tre i terzieri. Le squadre si misureranno su giochi della tradizione popolare riferiti alle consuetudini antiche per stabilire anche fra i più piccoli un Terziere vincitore.

Un modo divertente di creare e rafforzare le radici e l’affezione nelle nuove generazioni che dovranno traghettare il Palio nel futuro.

19 Agosto

alle 22.30 la “Compagnia di Sbandieratori e Musici di Città della Pieve”, tra le più premiate e rinomate compagnie di sbandieratori d’Italia, si esibirà al “Campo de li Giochi” (Campo Sportivo Serenella Baglioni) in un suggestivo “Spettacolo di Bandiere”.

20 Agosto dalle 17.00 in poi i cortei dei tre Terzieri muoveranno singolarmente verso la piazza principale, e poi verso il “Campo de li Giochi” per accompagnare i propri arcieri alla tenzone.