Palestra di San Pietro, quasi finiti lavori di risistemazione - Tuttoggi

Stamattina il sopralluogo di sindaco Stirati e assessore Piergentili “Primo, importante passo verso la riqualificazione di tutta l’area

La palestra di San Pietro è quasi pronta e tra poco tornerà ad essere patrimonio di tutti.

Questa mattina (venerdì 5 marzo) il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dai lavori, la cui fase di completamento è prevista per la prossima estate, quando verrà sistemato il tetto grazie a un investimento di 50mila euro coperto dal Comune.

“Una tempistica – sottolinea Piergentili – che non ci impedirà, nel frattempo, di iniziare ad utilizzare questi spazi, che verranno destinati ad attività di tipo socio culturale e saranno anche messi a disposizione dei residenti dei quartieri di San Pietro e Sant’Agostino”.

Il progetto, finanziato dal Gal per 250mila euro, rappresenta un ulteriore, grande passo avanti verso la riqualificazione di un’area che da anni versa in pessime condizioni, “e che mano a mano stiamo riportando in vita”, sottolineano sindaco e assessore.

La sistemazione di tutta la zona vedrà l’attivazione di un percorso che prevede lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di fondi comunali, utili alla riqualificazione definitiva di tutto il Puc di San Pietro.