Palermo si prepara per torneo Wta, Palma “Entriamo nella storia” - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Il tennis riparte da Palermo e lo farà con la 31^ edizione degli Internazionali femminili WTA, Palermo Ladies Open. L’evento si svolgerà al Country Time Club per il secondo anno di fila e inizierà il prossimo 1 agosto, per terminare con le finali il 9. Grande soddisfazione da parte del direttore del torneo, Oliviero Palma: “Palermo entra nella storia del tennis mondiale con la sua ripartenza. E’ un’occasione incredibile da non perdere sia a livello sportivo che a livello turistico”. Il torneo con tutta probabilità verrà ampliato a 48 giocatrici, con un montepremi che è attualmente fissato a 225 mila euro: “Due top ten nel tabellone? La nostra speranza è averne più di due – ha proseguito Palma – Già i segnali ci sono, mi arrivano le prime richieste di contatto telefonico con i manager delle più forti giocatrici”. Tra i dubbi quello della presenza del pubblico: “Abbiamo chiesto la deroga del dpcm al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – ha spiegato Palma – Se nulla cambia a livello epidemiologico potremmo avere un’apertura di un terzo del pubblico: siamo fiduciosi”. “Ci prenderanno per pazzi, però noi ci proviamo – ha spiegato il presidente del Country Giorgio Cammarata – Speriamo vinca un’italiana”. “Voglio esprimere grande apprezzamento per gli organizzatori che hanno confermato che siamo una città dove è possibile praticare il diritto allo sport rispettando il diritto alla salute – ha affermato il sindaco Leoluca Orlando – Il Comune sarà vicino all’organizzazione anche con altre iniziative”.

(ITALPRESS).