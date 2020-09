Palermo, respinta la mozione di sfiducia al sindaco Orlando - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Con 20 voti contrari Sala delle Lapidi ha respinto la mozione di sfiducia al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Sono stati 19 i voti favorevoli alla mozione presentata dall’opposizione, tanti quanti erano stati i firmatari.

Durante la seduta, lo stesso primo cittadino aveva parlato di “mozione politica”.

“Abbiamo assistito – ha detto il sindaco Orlando al termine della seduta – da scene mortificanti come chi implorava una astensione. La minoranza non ha una visione condivisa. Il dibattito è stato imbarazzante con soggetti che hanno iniziato a prendere le distanze uno dall’altro. Quindi senza visione. Una alleanza per distruggere e consegnare per un anno ad un commissario l’amministrazione più grande della sicilia. Mi sembra la negazione della politica”.

(ITALPRESS).