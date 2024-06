Palermo, litiga con il marito e lo spinge giù da un ponte - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Litiga con il marito e lo spinge giù da un ponte. Tragedia sfiorata in provincia di Palermo dove, al culmine di una lite, un uomo è precipitato da un ponte, facendo un volo di circa cinque metri e riportando diverse fratture. A spingere la vittima sarebbe stata la moglie, una donna di 58 anni, che i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tra i due che sono in fase di separazione sarebbe nata una violenta discussione, una lite al culmine della quale la donna avrebbe spinto il marito che, perdendo l’equilibrio, è precipitato dal ponte che collega Ficarazzi ad Aspra. Un volo di cinque metri per il malcapitato, recuperato dai vigili del fuoco e condotto all’ospedale Civico dai sanitari del 118. L’uomo, che non è in pericolo di vita, ha riportato una frattura al bacino.