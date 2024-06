Palermo, Lagalla "Sul mare si è fatto tanto" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Il mare ha tante di quelle suggestioni e opzioni produttive e realizzative che c’è sempre qualcosa in più da fare: questa città ha cominciato a fare molto attraverso le sinergie istituzionali, la nuova area del porto ne costituisce una testimonianza e un asset importante per la filiera turistica”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della kermesse Il mare dentro, al Palermo Marina Yachting. “Il mare non è solo un attrattore turistico, ma anche il protagonista degli assetti naturali del territorio: in questa chiave si legge il nostro impegno per la bonifica della Costa sud è l’ulteriore valorizzazione del Waterfront”, aggiunge Lagalla.

