Palermo, Lagalla "Pronto a ricandidarmi, un 'no' dovrà essere giustificato" - Tuttoggi.info

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Palermo, Lagalla “Pronto a ricandidarmi, un ‘no’ dovrà essere giustificato”

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Palermo, Lagalla “Pronto a ricandidarmi, un ‘no’ dovrà essere giustificato”

Dom, 11/10/2026 - 17:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo una realtà alla quale la città non era abituata, con l’apertura dei cantieri, non solo politici e ideali, ma anche quelli concreti e reali delle strade, delle piazze e delle infrastrutture che si stanno realizzando. Il progetto è lungo e per questo siamo convinti che questa coalizione potrà governare ancora. Crediamo di andare verso lo stesso obiettivo, all’interno di un dialogo politico che sta tutto all’interno delle forze di maggioranza e a tutte le sensibilità che si sono aggiunte nel corso di questi cinque anni. Come avviene nel calcio, l’allenatore si misura dai risultati. Questa squadra non ha sfigurato. Credo, non solo di essere pronto, ma che se dovesse arrivare un ‘no’ – riferendosi a una possibile decisione di coalizione su una seconda candidatura – dovrà essere giustificato”. Queste le parole di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo intervenuto a margine del primo incontro pubblico di ‘Palermo Capitale’, presso Villa Filippina.

xi6/trl/mca3

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