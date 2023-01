xl7/trl

“Contiamo di consegnare entro il 2023 strutture cimiteriali adeguate e capienti rispetto ai bisogni della popolazione. Ci stiamo attrezzando per la realizzazione di loculi refrigerati per la transizione dei feretri che non dovessero trovare immediata sepoltura”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a Palazzo delle Aquile.