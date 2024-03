Palermo, Lagalla "A Villa Trabia memoria, innovazione e futuro" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Villa Trabia riapre il suo cancello monumentale e il parco viene intitolato al vicequestore Ninni Cassarà. “Siamo venuti incontro a un giusto rilievo della famiglia – spiega il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – che qualche mese fa temeva l’oblio per un nome che è un simbolo legato a quella villa della città (il parco di via Ernesto Basile, ndr) che non riesce ad aprire per tutta una serie di motivazioni legate alla necessità di bonificare tutta l’area che la riguarda. Villa Trabia, invece, è stata recentemente rinnovata nell’ambito del PNRR, sia in questa villa che, in fase di completamento, il vicino giardino inglese, villa Garibaldi e altri parchi sparsi della città. Coniughiamo la memoria, l’innovazione e il futuro, riaprendo anche il varco, da sempre chiuso, in via Damiani Almeida, che si che si aggiunge a questo (via Marchese Ugo) e quello di via Salinas”.

