Palermo, Lagalla “A Palazzo Palagonia inauguriamo iconici capolavori" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Inauguriamo una rappresentazione artistica di alcuni significativi ed iconici capolavori che arricchiscono la nostra galleria di arte moderna che è un elemento prezioso del mosaico di questa città. Poi, la sala stampa ha un significato che è quello di favorire e migliorare il rapporto in un luogo fisico con la stampa, assicurando la circolarità delle informazioni e così raggiungendo in modo regolare la città e i cittadini”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione dell’installazione artistica di Palazzo Palagonia presso la Sala Stampa “Pietro Scaglione”, curata da Civita Sicilia per un progetto della GAM.

