Palermo, incendi da Brancaccio a Gibilrossa. Le immagini - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – L’ondata di calore delle ultime ore non dà tregua alla Sicilia, che continua a bruciare. Notte di fuoco nel palermitano, dove i pompieri hanno lavorato ininterrottamente per domare roghi divampati in città e nei comuni limitrofi. Almeno 40 gli interventi registrati fino all’alba di oggi, e ancora adesso ci sono focolai che sembrano ormai circoscritti. Paura nel quartiere Brancaccio, dove molta gente si è riversata per strada;

complici le alte temperature e il vento di scirocco, le fiamme hanno devastato diversi terreni (alcuni dei quali abbandonati), minacciato abitazioni e un distributore di benzina, nell’area

compresa tra via San Ciro e via Fichidindia. A scopo precauzionale circa 20 famiglie sono state evacuate. Roghi di sterpaglie anche ad Altofonte, in contrada Torrettella, sulle pendici dei monti di Gibilrossa, a Torretta, a Piana degli Albanesi, a Gratteri, a Misilmeri, a Prizzi. Le immagini riguardano la zona di Gibilrossa.

mgg/gtr