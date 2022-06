Palermo, Ferrandelli "Risultato straordinario, nasce polo liberale" - Tuttoggi

“Abbiamo la possibilità di creare un’area liberale che non sia schiava dell’ipoteca di nessun partito, ma libera di esprimersi e di dare all’Italia una classe dirigente responsabile che sia in

grado, a tutti i livelli, di essere all’altezza del ruolo amministrativo cui si candida. Palermo è stato in questo senso un laboratorio di quanto possiamo creare a livello nazionale”. Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Azione e + Europa a Palermo.

