 Palermo, Falzone "C'era necessità di un aumento della polizia municipale" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Palermo, Falzone “C’era necessità di un aumento della polizia municipale”

ItalPress

Palermo, Falzone “C’era necessità di un aumento della polizia municipale”

Lun, 29/12/2025 - 21:02

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Questa città più volte ha evidenziato la necessità di un aumento nell’organico del personale della polizia municipale: siamo sotto di 920 unità, è chiaro che cento persone in più potranno sembrare poche ma rappresentano il prodotto di un nostro sforzo. Ringrazio anche chi in parlamento ha sposato questa causa, che oggi ha portato a questo risultato: auspichiamo l’anno prossimo di aumentare ulteriormente l’organico, perché Palermo ha necessità di uno svecchiamento”. Lo ha detto l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone a margine dell’incontro con una delegazione dei nuovi agenti della polizia municipale (77 agenti su 104) presso il teatro Garibaldi, dopo le firme sui contratti di assunzione. xd8/vbo/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!