Palermo circondata dagli incendi, fiamme ancora sulle colline - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata una notte di fuoco per Palermo e la sua provincia. Sono diversi gli incendi e la città è circondata dal fuoco. Un rogo, abbastanza vasto, fin dalla serata di ieri, è scoppiato anche nella montagna della zona Inserra, nel quartiere di Cruillas. Anche in questa zona ci sono diverse villette e gli abitanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Fiamme anche a Bonagia, Boccadifalco, Monreale e in diversi paesi dell’hinterland da Isola delle Femmine ai centri del Trapanese.

