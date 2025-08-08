 Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l'omaggio dei compagni di squadra - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l’omaggio dei compagni di squadra

tecnical

Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l’omaggio dei compagni di squadra

Ven, 08/08/2025 - 14:03

Condividi su:

(Adnkronos) – In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l’ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Gremito l’interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano i compagni di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona). Evidente la commozione dell’intero paese. Per oggi, il sindaco
Pietro Puccio ha proclamato una giornata di lutto cittadino. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!