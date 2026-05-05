Palermo, a maggio l'arte dei mandala a Villa Serena - Tuttoggi.info

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Palermo, a maggio l’arte dei mandala a Villa Serena

ItalPress

Palermo, a maggio l’arte dei mandala a Villa Serena

Mar, 05/05/2026 - 09:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Maggio è per eccellenza il mese del risveglio ed è indissolubilmente legato alla figura della mamma. Per tutto il mese sui balconi di Villa Serena, a Palermo, è possibile ammirare un’installazione che trasforma la clinica in un luogo di riflessione attraverso l’arte dei mandala, simboli di unità, armonia e benessere universale. Si tratta di concetti che si riflettono integralmente nella figura materna, intesa come fulcro di accoglienza e stabilità. L’evento è realizzato dall’Associazione “Il filo che unisce” ODV. L’opera è interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, celebrando la vita e la cura attraverso i colori e le forme geometriche dei mandala.
mgg/gtr

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