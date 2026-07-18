Palazzo Vitelli alla Cannoniera, maxi investimento da 650 mila euro per restyling del tetto - Tuttoggi.info

Un maxi investimento da 650 mila euro per blindare e mettere in sicurezza il tetto di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede della Pinacoteca comunale e secondo museo dell’Umbria.

Il Comune di Città di Castello è infatti rientrato tra i beneficiari dei fondi regionali FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027), all’interno di un programma complessivo da 5 milioni di euro destinato al patrimonio culturale pubblico.

L’operazione è finanziata per 520 mila euro da un contributo regionale e per 130 mila euro da un cofinanziamento diretto del Comune. L’annuncio del finanziamento è arrivato dal vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori, e dall’assessora al Turismo e alla Riqualificazione dei centri storici Simona Meloni.

Il piano tecnico: interventi sul tetto senza toccare la gronda

Il progetto, redatto dal settore patrimonio e lavori pubblici del Comune, si concentra sul consolidamento strutturale della copertura. I tecnici interverranno con la sostituzione mirata di alcuni elementi in legno non più idonei a sopportare il peso del tetto, inserendo un cordolo in ferro piatto per stabilizzare l’intera struttura.

Un’operazione chirurgica che non prevederà lo smontaggio della gronda esistente, giudicata in buone condizioni dai rilievi architettonici e fotografici. La gronda e la facciata sottostante verranno comunque ripulite e sgrassate con spazzole e un sapone vegetale liquido concentrato, completamente biodegradabile e privo di sostanze petrolchimiche, prima di ricevere una spalmatura di un prodotto impregnante protettivo e impermeabilizzante. Per garantire la massima tutela, tutte le opere d’arte e i beni presenti nei locali del sottotetto saranno temporaneamente delocalizzati da una ditta specializzata.

Ponteggi “chirurgici” per salvare i graffiti del Vasari

Dato l’inestimabile valore artistico del palazzo, celebre per la sua facciata a graffiti, il posizionamento dei ponteggi lungo tutto il perimetro della struttura avverrà sotto la stretta guida della restauratrice Dott.ssa Laura Zamperoni. La specialista ha redatto una relazione tecnica sulla storia e lo stato di conservazione della facciata “vasariana”.

Per non danneggiare le decorazioni, i ponteggi saranno ancorati esclusivamente nelle aree prive di graffiti: all’interno dei medaglioni, in corrispondenza delle aperture delle finestre e vicino all’estradosso del marcapiano in pietra. Contestualmente, si procederà alla messa in sicurezza delle porzioni di facciata più degradate. Anche l’impatto visivo delle nuove linee vita anticaduta sarà ridotto al minimo: gli ancoraggi sul colmo del tetto saranno color marrone testa di moro con il cavo vicinissimo alla cima, mentre i punti di deviazione flessibili saranno nascosti sotto i coppi, risultando praticamente invisibili.

La soddisfazione della giunta: “Pinacoteca al centro della nostra politica”

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla cultura e patrimonio Michela Botteghi hanno espresso profonda soddisfazione per questo traguardo: “Questo finanziamento conferma e rafforza la politica di investimento all’interno del centro storico e nella valorizzazione dei grandi immobili che lo rappresentano. È un momento molto favorevole per la nostra pinacoteca comunale, che ha visto il recente ritorno dello Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello dopo il prestigioso viaggio in America e la presenza alla straordinaria mostra al Met di New York, capace di registrare oltre 600 mila visitatori“.