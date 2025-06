Palazzo della Corgna si apre a “Luminamenti” la nuova mostra d’arte contemporanea prodotta da Lagodarte - Tuttoggi.info

Da domenica 15 giugno Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago apre le porte a “ Luminamenti ”, la nuova mostra d’arte contemporanea con otto artisti di diversa formazione e linguaggio in dialogo con i suggestivi interni della dimora rinascimentale che prende vita da anni come spazio espositivo. Prodotta da Lagodarte Impresa Sociale e curata dal critico e storico Andrea Baffoni, la mostra propone una riflessione sulla continuità e discontinuità tra passato e presente.

Paola Abbondi, Marisa Cesanelli, Sandro Cordova, Anna Iskra Donati, Maria Teresa Pancella, Massimo Pompeo, Franco Sinisi, Lucia Spagnuolo saranno gli artisti presenti per la prima volta nello spazio espositivo che fu residenza dei Della Corgna, oggi divenuto uno dei centri più ambiti dell’Umbria grazie alle sue monumentali sale sovrastate dai sontuosi affreschi manieristi del Pomarancio e alla possibilità di un percorso che dall’interno del palazzo permette di accedere alla bellissima Rocca Medievale, con lo stupendo affaccio sul Trasimeno.

Originari di Marche, Lazio, Abruzzo questi artisti operano con ricerche differenti ma uniti dal desiderio di trasmettere l’emozione dell’arte con opere tra figurazione, astrazione e ricerche informali, nel segno di stimolanti processi ideativi. Una mostra dove è centrale il tema della luce, non tanto in riferimento a qualcosa di esterno, piuttosto come illuminazione interiore e connessione tra l’energia della mente e un qualche senso del divino. Circa quaranta le opere in mostra per un’esplorazione sentimentale dell’intelletto come raccordo con le emozioni, consapevoli che in epoca di intelligenza artificiale l’unico elemento che ci consente di esistere come esseri umani risiede proprio nell’istinto creativo.

Appuntamento per l’inaugurazione domenica 15 alle ore 11 nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna: la mostra sarà aperta fino al 7 settembre 2025.

“Luminamenti” è realizzata con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, di Italia Nostra e dell’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”. Accesso alla mostra compreso nel biglietto d’ingresso al Percorso Monumentale Palazzo della Corgna-Rocca Medievale. Ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Castiglione del Lago. Infoline Palazzo della Corgna 075951099, cooplagodarte94@gmail.com





Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA